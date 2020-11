Grammy 2021: le assurde esclusioni di The Weeknd e Run The Jewels (Di mercoledì 25 novembre 2020) Che cosa accomuna leggende del rock come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Chuck Berry, Queen, Led Zeppelin, The Ramones, The Kinks, The Who, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival e Kiss a giganti dell'hip hop come Tupac Shakur, The Notorious B.I.G, Snoop Dogg, Nas e Run DMC, senza dimenticare artisti iconici come Bob Marley, Morrissey, Bjork e Iggy Pop? Semplice, nessuno dei personaggi sopra elencati ha vinto, nel pieno della sua carriera discografica, un Grammy Award, l'equivalente musicale di un Oscar, salvo poi essere insigniti, in alcuni casi, di un Lifetime Achievement Award postumo, una sorta di pezza messa dalla Recording Academy per rimediare alla figuraccia fatta. Non è certo una novità che la giuria dei Grammy, formata da artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale, tenda a votare basandosi più sulla fama degli ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 novembre 2020) Che cosa accomuna leggende del rock come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Chuck Berry, Queen, Led Zeppelin, The Ramones, The Kinks, The Who, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival e Kiss a giganti dell'hip hop come Tupac Shakur, The Notorious B.I.G, Snoop Dogg, Nas e Run DMC, senza dimenticare artisti iconici come Bob Marley, Morrissey, Bjork e Iggy Pop? Semplice, nessuno dei personaggi sopra elencati ha vinto, nel pieno della sua carriera discografica, unAward, l'equivalente musicale di un Oscar, salvo poi essere insigniti, in alcuni casi, di un Lifetime Achievement Award postumo, una sorta di pezza messa dalla Recording Academy per rimediare alla figuraccia fatta. Non è certo una novità che la giuria dei, formata da artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale, tenda a votare basandosi più sulla fama degli ...

team_world : ADORE YOU, PROUD OF HARRY e HARRY STYLES in tendenza perché è stato nominato in ben TRE CATEGORIE ai #GRAMMYs 2021??… - MarcoMoriniTW : Harry nominato in tre categorie ai #GRAMMYs 2021 Ormai non esiste frase più ricorrente di Proud of Harry ???? - team_world : Ecco tutte le nomination dei #GRAMMYs - sonomusicgroup : Grammy Awards 2021: la lista completa con tutte le nomination - infoitcultura : Justin Bieber non è d'accordo su come è stato classificato il suo album 'Changes' ai Grammy Awards 2021 -