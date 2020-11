Gli studenti di Milano protestano: “La dad? Vogliamo il wi-fi in classe e bisogna formare i prof” (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO – Wi-fi in tutte le classi e formazione ai docenti che arrancano di fronte alle nuove modalità educative imposte dalla didattica a distanza. Sono queste le principali richieste avanzate al premier Conte dai rappresentanti studenteschi di 12 istituti superiori di Milano contro la didattica a distanza e per il ritorno alla lezione in presenza e in sicurezza. Cuore della protesta il Liceo Bottoni di Milano, dove stamane gli studenti hanno svolto la didattica a distanza di fronte alla sede dell’istituto. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO – Wi-fi in tutte le classi e formazione ai docenti che arrancano di fronte alle nuove modalità educative imposte dalla didattica a distanza. Sono queste le principali richieste avanzate al premier Conte dai rappresentanti studenteschi di 12 istituti superiori di Milano contro la didattica a distanza e per il ritorno alla lezione in presenza e in sicurezza. Cuore della protesta il Liceo Bottoni di Milano, dove stamane gli studenti hanno svolto la didattica a distanza di fronte alla sede dell’istituto.

Agenzia_Ansa : Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre: è l'ipotesi per la quale sarebbero in pressing il… - ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - Agenzia_Ansa : Per gli studenti didattica a distanza senza consumare giga . L'invito del Governo è stato già accolto da Tim, Vodaf… - Tiburnoofficial : Riportare gli studenti a scuola a dicembre La data di riferimento per ripristinare la scuola è quella del - _goodvibes_17 : RT @goldendaayss: “Il pubblico vuole continuare a vedervi fino a Febbraio VIPPONIIII” Gli studenti universitari che stanno mandando a putta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti La bolla anti Covid dell’alberghiero: gli studenti nell’istituto 24 ore su 24 Corriere Milano Riapertura scuole: c'è la data

Riapertura delle scuole: prima o dopo le vacanze di Natale? Spunta una data papabile per il rientro in classe, quella del 9 dicembre ...

I muschi

Il muschio: significato, tipologie, caratteristiche e dove cresce. Approfondimento su queste piccole piante senza radici.

Riapertura delle scuole: prima o dopo le vacanze di Natale? Spunta una data papabile per il rientro in classe, quella del 9 dicembre ...Il muschio: significato, tipologie, caratteristiche e dove cresce. Approfondimento su queste piccole piante senza radici.