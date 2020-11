Dinamo Kiev, Lucescu: «Difficile passare contro Barcellona e Juventus» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mircea Lucescu parla della situazione nel gruppo G di Champions League: Barcellona e Juventus sono giù qualificate agli ottavi Mircea Lucescu parla della situazione del gruppo G con la sua Dinamo Kiev. Le parole del tecnico. «Il Barcellona ha mostrato la sua classe, i giovani sono stati più bravi di noi. Sono stati molto dinamici e hanno giocato con tanta voglia. Il Barcellona ha meritato la vittoria, era impossibile fermarli. Fin dall’inizio sapevamo che era Difficile sperare di ottenere qualcosa in un girone con Barcellona e Juventus. Era chiaro che la nostra lotta era per il posto in Europa League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mirceaparla della situazione nel gruppo G di Champions League:sono giù qualificate agli ottavi Mirceaparla della situazione del gruppo G con la sua. Le parole del tecnico. «Ilha mostrato la sua classe, i giovani sono stati più bravi di noi. Sono stati molto dinamici e hanno giocato con tanta voglia. Ilha meritato la vittoria, era impossibile fermarli. Fin dall’inizio sapevamo che erasperare di ottenere qualcosa in un girone con. Era chiaro che la nostra lotta era per il posto in Europa League». Leggi su Calcionews24.com

