“Detto Fatto” | Bianca Guaccero risponde alle critiche | “Combatto per ciò in cui credo”

Voleva essere un siparietto, magari voleva far sorridere. È stato un boomerang. Bianca Guaccero ha presentato a Detto Fatto un tutorial volto a spiegare come fare la spesa in modo sensuale. Mentre le guardavamo ci siamo chieste "perché". Pochi minuti e sui social è partita una raffica di commenti al vetriolo. Poche ore dopo è arrivata la risposta della Guaccero, in un lungo post pubblicato su Instagram. Che cosa è successo e la reazione della RAI Ripercorriamo brevemente la vicenda: a Detto Fatto, nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, la conduttrice ha introdotto un tutorial di Emily Angelillo, pole dancer di grande successo, che ha mostrato al pubblico alcuni "stratagemmi per conquistare al supermercato". Niente di sconvolgente, sicuramente senza senso. Rapidamente arrivata ai vertici dell'emittente, la polemica ha spinto ...

