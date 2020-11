Covid: due mesi fa l’Oms elogiava l’Italia, poi è arrivata la seconda ondata. LE TAPPE (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 settembre le congratulazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'operato del nostro Paese, il 24 novembre il record di morti della nuova ondata del virus. Dal dibattito sulle vacanze e sulla riapertura delle scuole alla raffica di Dpcm, ecco cosa è accaduto in questi 60 giorni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 settembre le congratulazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'operato del nostro Paese, il 24 novembre il record di morti della nuovadel virus. Dal dibattito sulle vacanze e sulla riapertura delle scuole alla raffica di Dpcm, ecco cosa è accaduto in questi 60 giorni

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, Speranza: "Due verità, situazione seria e Rt in calo" Adnkronos Coronavirus oggi: Cirio: Piemonte zona arancione 1-3 dicembre. Record in Usa, 2 milioni di casi in 2 settimane

? La Francia pensa a un obbligo temporaneo di telelavoro? EasyJet taglia un quarto della flotta in Italia? In Germania 18.633 nuovi casi e 410 vittime? Australia verso l’obbligo di vaccino per chi arr ...

Calhanoglu da Milano a Torino con Demiral: violate due zone rosse

Un selfie insieme, tra amici e connazionali, quello tra Hakan Calhanoglu e Merih Demiral. Nulla da eccepire, se non fosse per un dettaglio non banale, che ha fatto infuriare il web: «Per ...

