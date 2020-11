Calciomercato Torino | Pavoletti è un nome caldo | Millico contropartita?

Leggi su calcionews24

Ilnon ha problemi in zona gol, finchè Belotti è in piena salute: il ds Vagnati però vuole regalare a Giampaolo un'altra punta Ilha dimostrato di saper andare con facilità al gol in questa Serie A, soprattutto grazie alla forma strepistosa di Andrea Belotti. Il ds Vagnati però ha un'idea per gennaio, un'idea che si chiama Leonardo. Secondo Tuttosport, Vagnati starebbe sondando il terreno con il Cagliari per il centravanti: la proposta sarebbe quella di inserirenella trattativa, con Di Francesco che apprezza il giovane granata.