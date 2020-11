Vittorio Feltri | l’editoriale su Genovese | “La ragazza stuprata è stata ingenua”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 24 novembre 2020) E’ di nuovoShow. Non è chiaro se il direttore di Libero lo faccia per provocare, o se certe cose le pensi per davvero. E’ sicuro però che a meno di 24 ore dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne le sue parole risultano non solo fuori luogo, ma una vera e propria offesa.ha scelto di intitolare il suo editoriale così: “Ladaingenua“. E in un batter d’occhio, ci troviamo di nuovo a dover discutere della colpevolizzazione della vittima, di un victim blaming che legittima, ancora una volta, tutti coloro che di fronte a uno stupro hanno il coraggio di chiedere com’era vestita la. Di dire che “se l’è andata a cercare”. E di non riconoscere che non ...