Tifosi Inter: no al vice-Lukaku che piace a Conte (Di martedì 24 novembre 2020) "Olivier Giroud è ancora un obiettivo dell'Inter per gennaio - ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport in un post - Antonio Conte lo apprezza e l'attaccante francese vorrebbe giocare di ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 24 novembre 2020) "Olivier Giroud è ancora un obiettivo dell'per gennaio - ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport in un post - Antoniolo apprezza e l'attaccante francese vorrebbe giocare di ...

cristinho15 : Se l’Inter domani non batte un Real che cade letteralmente a pezzi #Conte deve scappare dall’Italia ed i tifosi non… - TommasoCristia3 : @bergomifabio Ma x voi KANTÈ, Pogba, Hazard, William, Pedro, Pirlo, Fabregas sono tutti scarsi? Peccato x voi che t… - MTethanos : Nel tweet degli allenatori dell’Inter dal 2010 ad adesso ho notato una roba sconcertante... Il 99% dei tifosi era p… - sassoleonardo : @nobilta_miseria @NapoliCapitale Non diamo al calcio un significato antropologico più elevato di quello che in real… - _Marc999 : @zeuxilverPA @90ordnasselA @LapoDeCarlo1 Avrebbero detto le peggiori cose e quei tifosi che parlano nei vocali non… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi Inter Ironia tifosi Inter: Mentana, fallo di nuovo Virgilio Sport Inter-Real secondo Galante: "Per vincere servirà la perfezione"

L'ex difensore, che nel 1998 in nerazzurro fermò Raul e Mijatovic, legge la sfida di Champions di mercoledì al Meazza: "Stiamo vivendo ...

Tifosi Inter: no al vice-Lukaku che piace a Conte

A dare la notizia è Nicolò Schira, che su Twitter annuncia un ritorno di fiamma dell’Inter per un giocatore già inseguito nelle ultime due sessioni di mercato. “Olivier Giroud è ancora un obiettivo de ...

L'ex difensore, che nel 1998 in nerazzurro fermò Raul e Mijatovic, legge la sfida di Champions di mercoledì al Meazza: "Stiamo vivendo ...A dare la notizia è Nicolò Schira, che su Twitter annuncia un ritorno di fiamma dell’Inter per un giocatore già inseguito nelle ultime due sessioni di mercato. “Olivier Giroud è ancora un obiettivo de ...