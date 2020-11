Real Madrid, Zidane: “Contro l’Inter una vera finale che noi vogliamo vincere” (Di martedì 24 novembre 2020) Prova complicata per il Real Madrid che domani affronterà l'Inter nel quarto turno di Champions League. Il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane,in sala stampa ha presentato la sfida che vedrà gli spagnoli con una formazione largamente rimaneggiata: "Sappiamo quanto sarà importante e siamo pronti. Faremo l'ultimo allenamento e poi saremo pronti. Per l'assenza di Sergio Ramos sappiamo quanto è importante per noi, ma non possiamo fermarci. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene. Credo che la squadra affronta bene le partite, domani giocheremo contro una buona squadra. Non puntiamo a pareggiare o a perdere, vogliamo sempre vincere. Quando andiamo in campo è sempre così". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Prova complicata per ilche domani affronterà l'Inter nel quarto turno di Champions League. Il tecnico dei blancos, Zinedine,in sala stampa ha presentato la sfida che vedrà gli spagnoli con una formazione largamente rimaneggiata: "Sappiamo quanto sarà importante e siamo pronti. Faremo l'ultimo allenamento e poi saremo pronti. Per l'assenza di Sergio Ramos sappiamo quanto è importante per noi, ma non possiamo fermarci. Domani sarà una, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene. Credo che la squadra affronta bene le partite, domani giocheremo contro una buona squadra. Non puntiamo a pareggiare o a perdere,sempre vincere. Quando andiamo in campo è sempre così". ITA Sport Press.

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Inter : ? | 5 COSE ?? Dopo un match con la Nazionale ha scambiato la maglia con il suo idolo d'infanzia. Chi è? ????? In cuci… - gemin_steven98 : RT @Inter: ?? | TOP 5 5 leggende nerazzurre da convocare per formare la vostra Inter dei sogni. Chi scegliereste? Scoprite quali giocator… - marleck16993 : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? -