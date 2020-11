Natale. Conte detta le regole alle famiglie per poter festeggiare (Di martedì 24 novembre 2020) (Fonte Today) Arriva a sorpresa arriva il sì ai ricongiungimenti familiari durante le festività natalizie. Soltanto però ad alcune condizioni. Ne ha parlato il Premier Giuseppe Conte nell'ospitata a 8,1/2 di ... Leggi su ultimissimemantova (Di martedì 24 novembre 2020) (Fonte Today) Arriva a sorpresa arriva il sì ai ricongiungimenti familiari durante le festività natalizie. Soltanto però ad alcune condizioni. Ne ha parlato il Premier Giuseppenell'ospitata a 8,1/2 di ...

Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche ai Regioni del Nord. Un “no” ...

Conte:"Vacanze su neve incontrollabili"

Conte:"Vacanze su neve incontrollabili" "Non possiamo concederci ... Si rischia altri- menti di ripetere il ferragosto-spiega- consentire tutte le occasioni di socia- lità tipiche del Natale non è ...

Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche ai Regioni del Nord. Un "no" ...