L’Italia risorgerà con l’export. La road map di Simest (Di martedì 24 novembre 2020) Simest guarda avanti, oltre la pandemia. E prova a dare quella rotta che ancora manca per tirarsi fuori in fretta dalla sabbie mobili. Il presidente delle società di Cdp per l’export e il made in Italy, Pasquale Salzano, è stato ascoltato questa mattina alla Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul commercio internazionale e sull’interesse nazionale. E quello che è emerso dal suo intervento è un mix tra la presa d’atto di un ruolo strategico di Simest nel sistema Paese e la prospettiva di una ripresa, da agganciare al più presto. DOPPIA SFIDA “In questo difficile contesto internazionale, segnato da un pesante rallentamento dell’economia con un crollo del Pil mondiale e una sensibile contrazione degli scambi commerciali, per un Paese come L’Italia, che basa parte importante della sua crescita economica ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020)guarda avanti, oltre la pandemia. E prova a dare quella rotta che ancora manca per tirarsi fuori in fretta dalla sabbie mobili. Il presidente delle società di Cdp pere il made in Italy, Pasquale Salzano, è stato ascoltato questa mattina alla Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul commercio internazionale e sull’interesse nazionale. E quello che è emerso dal suo intervento è un mix tra la presa d’atto di un ruolo strategico dinel sistema Paese e la prospettiva di una ripresa, da agganciare al più presto. DOPPIA SFIDA “In questo difficile contesto internazionale, segnato da un pesante rallentamento dell’economia con un crollo del Pil mondiale e una sensibile contrazione degli scambi commerciali, per un Paese come, che basa parte importante della sua crescita economica ...

formichenews : L’Italia risorgerà con l’export. La road map di @SIMEST_IT L'articolo di Rino Moretti ?? - GiovanniMario12 : RT @Antonio79B: “Andrò avanti senza Vittorio, finché l'Italia non risorgerà”. #Auguri di #BuonCompleanno al regista cinematografico #Paolo… - IlariaCatastini : @ilariacapua Non molli. Oggi l'Italia ha bisogno di soluzioni 'disruptive', non è restando ingessata e immobile che risorgera' dalla crisi. - superprincipe83 : RT @SoniaLaVera: #Mattarella niente da dire? Non usi i 32.000 deceduti per impaurire gli italiani. Il popolo si è svegliato , l'Italia riso… - SoniaLaVera : #Mattarella niente da dire? Non usi i 32.000 deceduti per impaurire gli italiani. Il popolo si è svegliato , l'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia risorgerà L'incubo è (quasi) finito. Ecco le previsioni di Goldman Sachs Formiche.net