Lazio-Zenit 3-1 | doppietta di Immobile e Parolo Gli ottavi sono ad un passo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Serata magica . Per una vittoria meritata e mai messa in discussione. E che avvicina e di molto glidi finale. Labatte lograzie alladie alla rete di. ...

SuperSportBlitz : #UCL – Goal Alert: Lazio *1-0 Zenit *(Immobile 3‘) #SSFootball - SkySport : ?? LAZIO-ZENIT 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (3’) ? #Parolo (22’) ? #Dzyuba (25’) ? rig. #Immobile (55’) ?… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Champions League, Lazio-Zenit 3-1: Immobile trascina i biancocelesti #ChampionsLeague - 1900_since : Lazio Zenit: le pagelle - LALAZIOMIA : Lazio-Zenit, Acerbi: “Risultato ampiamente meritato, ma teniamo i piedi per terra” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zenit

Lazio che dopo il 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund, sigla un altro 3-1 casalingo, questa volta contro lo Zenit. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Francesco Acerbi. Ecco le parole ...Importante vittoria della Lazio che batte 3-1 lo Zenit San Pietroburgo con la doppietta di Immobile e il gol di Parolo, in mezzo la rete di Dzyuba per i russi, e rimane al 2° posto nel gruppo F, ...