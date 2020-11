L’articolo di Feltri sul caso Genovese e sulla ragazza «ingenua» è colpa nostra (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi abbiamo letto L’articolo di Vittorio Feltri sul caso Genovese. La verità? Avremmo preferito non farlo. Ma una volta letto, è impossibile restare in silenzio. Perché ogni volta che ci siamo girati dall’altra parte, ogni volta che abbiamo allargato le braccia davanti alle esternazioni dell’editorialista di Libero, ogni volta che abbiamo commentato i provvedimenti sempre a metà tra la ramanzina e il mood questa è l’ultima volta siamo stati un po’ complici del percorso che ha portato alla scrittura di questo articolo. LEGGI ANCHE > Com’è andata a finire la storia del Sole 24 Ore che definiva Genovese «un vulcano di idee per ora spento» Feltri sul caso Genovese, cosa ha scritto l’editorialista di Libero Innanzitutto, sin dal titolo, si capisce il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi abbiamo lettodi Vittoriosul. La verità? Avremmo preferito non farlo. Ma una volta letto, è impossibile restare in silenzio. Perché ogni volta che ci siamo girati dall’altra parte, ogni volta che abbiamo allargato le braccia davanti alle esternazioni dell’editorialista di Libero, ogni volta che abbiamo commentato i provvedimenti sempre a metà tra la ramanzina e il mood questa è l’ultima volta siamo stati un po’ complici del percorso che ha portato alla scrittura di questo articolo. LEGGI ANCHE > Com’è andata a finire la storia del Sole 24 Ore che definiva«un vulcano di idee per ora spento»sul, cosa ha scritto l’editorialista di Libero Innanzitutto, sin dal titolo, si capisce il ...

