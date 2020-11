La camera iperbarica inverte il processo di invecchiamento (Di martedì 24 novembre 2020) Un nuovo studio dell’Università di Tel Aviv ha svelato che i trattamenti ad ossigeno nella camera iperbarica negli adulti sani fermerebbe il processo di invecchiamento delle cellule, invertendo il processo. I ricercatori hanno scoperto che mediante i trattamenti con ossigeno ad alta pressione in camera iperbarica è possibile invertire due importanti processi legati all’invecchiamento: l’accorciamento dei telomeri (regioni protettive situate alle due estremità di ogni cromosoma) e l’accumulo di tossine e cellule malfunzionanti nel corpo. Studiando le cellule immunitarie contenenti il DNA del sangue dei partecipanti, lo studio ha scoperto un allungamento fino al 38% dei telomeri, nonché una diminuzione fino al 37% delle cellule ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Un nuovo studio dell’Università di Tel Aviv ha svelato che i trattamenti ad ossigeno nellanegli adulti sani fermerebbe ildidelle cellule,ndo il. I ricercatori hanno scoperto che mediante i trattamenti con ossigeno ad alta pressione inè possibile invertire due importanti processi legati all’: l’accorciamento dei telomeri (regioni protettive situate alle due estremità di ogni cromosoma) e l’accumulo di tossine e cellule malfunzionanti nel corpo. Studiando le cellule immunitarie contenenti il DNA del sangue dei partecipanti, lo studio ha scoperto un allungamento fino al 38% dei telomeri, nonché una diminuzione fino al 37% delle cellule ...

