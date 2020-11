Israeliani e sauditi lanciano un avvertimento a Joe Biden (Di martedì 24 novembre 2020) In un incontro segreto a Riyadh si sarebbe discusso di come far sì che il futuro presidente statunitense non riprenda il dialogo sul programma nucleare iraniano. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 24 novembre 2020) In un incontro segreto a Riyadh si sarebbe discusso di come far sì che il futuro presidente statunitense non riprenda il dialogo sul programma nucleare iraniano. Leggi

Omo_Salvadego__ : @danielhazan Sei proprio certo che sia merito suo? Sono anni che israeliani e sauditi flirtavano, in funzione anti… - MdEroi : RT @agenzia_nova: #Israele #Emirati Israeliani e sauditi intensificano i rapporti bilaterali in vista dell’insediamento di #Biden https:/… - VittoMaccarrone : RT @agenzia_nova: #Israele #Emirati Israeliani e sauditi intensificano i rapporti bilaterali in vista dell’insediamento di #Biden https:/… - ___mefd__ : RT @agenzia_nova: #Israele #Emirati Israeliani e sauditi intensificano i rapporti bilaterali in vista dell’insediamento di #Biden https:/… - LucaMainoldi : RT @agenzia_nova: #Israele #Emirati Israeliani e sauditi intensificano i rapporti bilaterali in vista dell’insediamento di #Biden https:/… -