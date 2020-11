Il Collegio 5 | la quinta puntata su Rai2 | gli studenti si preparano a una notte fuori dall’istituto

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 novembre 2020) Torna questa sera suIl5, in onda come sempre alle 21.20. Il docu-reality è arrivato allae continua a registrare numeri che non si schiodano dai 2,5 milioni di ascolti. Confermandosi con ogni episodio come un fenomeno che conquista le fasce più giovani del pubblico televisivo. Oggi ci aspettiamo nuovi colpi di scena: una studentessa rischia l’espulsione, l’amabile Professor Raina dovrà allontanarsi dale i ragazzi siad una nuova avventura oltre i cancelli dell’istituto. “Il5”: tutti gli alunni di questa edizione sfoglia la gallery ...