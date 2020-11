Grande Fratello Vip Gregoraci su retroscena Salemi-Briatore: Giulia delusa (Di martedì 24 novembre 2020) La concorrente calabrese risponde alla domanda di Signorini e fa una supposizione abbastanza forte sulla modella, che dopo la puntata sfoga tutto il suo dispiacere L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 24 novembre 2020) La concorrente calabrese risponde alla domanda di Signorini e fa una supposizione abbastanza forte sulla modella, che dopo la puntata sfoga tutto il suo dispiacere L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - GrandeFratello : Grande Fratello è una grande avventura... ed i nostri VIP l'hanno trasformata con tutta la loro passione in un vero… - sunvarry94s : ZELLÈ ANCHE MENO, STAI FACENDO IL GRANDE FRATELLO NON SEI IN GUERRA #GFVIP - jekyjei : RT @stoinincognito: io qua marcia e fallita a guardare il grande fratello a 25 anni mi devo sentire nathan falco età dieci anni dire “ciao… -