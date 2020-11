GiuliaSalemi contro la Gregoraci: "Non mi dia dell'accattona" (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la bagarre delle scorse ore al Gf Vip, Giulia Salemi è tornata a sfogarsi contro Elisabetta Gregoraci dandole della snob Giulia Salemi al veleno contro Elisabetta Gregoraci: “Snob” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la bagarree scorse ore al Gf Vip, Giulia Salemi è tornata a sfogarsiElisabettadandolea snob Giulia Salemi al velenoElisabetta: “Snob” su Notizie.it.

MondoTV241 : GF Vip, #GiuliaSalemi contro #ElisabettaGregoraci: 'Non sono un'accattona' #grandefratellovip - Micolmoretti : Lei tutto può. Tutti che vogliono Briatore, lei che non dice mai nulla contro gli altri, lei Santa buona e massacra… - Micolmoretti : GIULIA ON FIRE, ANDATE CONTRO ANCHE A CHI SA. #gfvip #dayanemello #rosmello #giuliasalemi - __flors : Ridere e ballare non sono sempre sinonimi di felicità e divertimento. I pensieri e i ricordi rendono spesso le pers… - BabiCa19 : RT @teamsalemioff: Giulia ha voluto semplicemente fare un bel gesto ragazzi , FINE. Non è schierarsi contro nessuno. #GFVIP #giuliasalemi -