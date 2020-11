Dayane Mello in lacrime al Grande Fratello Vip: “Ero una bambina dimenticata” (Di martedì 24 novembre 2020) Dayane Mello parla della sua difficile infanzia al Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime nella casa Dayane Mello si è commossa al Grande Fratello Vip e ha fatto commuovere con il suo racconto durante la 21esima puntata del reality andata in onda ieri sera. La gieffina ha ricevuto un videomessaggio della figlia Sofia, con le lacrime agli occhi ha detto che è cresciuta. Ha poi aggiunto che la figlia è tutto quello che ha e ha riempito quel vuoto che aveva dentro. Un vuoto causato da un’infanzia difficile, Alfonso Signorini le ha detto che lei non ha vissuto giorni felici, viveva in una baracca. Quando il conduttore l’ha invitata a parlare della sua infanzia lei ha detto: “È facile parlare della mia ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 24 novembre 2020)parla della sua difficile infanzia alVip, è scoppiata innella casasi è commossa alVip e ha fatto commuovere con il suo racconto durante la 21esima puntata del reality andata in onda ieri sera. La gieffina ha ricevuto un videomessaggio della figlia Sofia, con leagli occhi ha detto che è cresciuta. Ha poi aggiunto che la figlia è tutto quello che ha e ha riempito quel vuoto che aveva dentro. Un vuoto causato da un’infanzia difficile, Alfonso Signorini le ha detto che lei non ha vissuto giorni felici, viveva in una baracca. Quando il conduttore l’ha invitata a parlare della sua infanzia lei ha detto: “È facile parlare della mia ...

