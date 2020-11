Coronavirus | Locatelli | “Mi rimane difficile con questi numeri pensare allo sci e al Natale Dati incompatibili con riaperture impianti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) “Lo sci? Nessuno sottovaluta il peso economico di un blocco degli impianti sciistici ne l’importanza per chi pratica questo tipo di sport di poterlo praticare. Ma iattuali non permettono una riapertura, sottoporremmo tutto il Paese a nuovi contagi”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute, ha dato la sua opinione riguardo a un tema caldo digiorni, sottolineando poi, di fronte agli 853 morti registrati nella giornata di martedì, che “consci e al”. Secondo“si vedranno ancora per alemeno una ...