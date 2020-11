Area esterna non autorizzata | denunciata proprietaria bar

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – Ieri mattina i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e al rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid-19 nel centro storico della Capitale. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato una 42enne cinese, titolare di un bar in via Montebello, per aver installato abusivamente una perimetrazione costituita da una rete in plastica, ricavandone un’al locale della dimensione di 2,5×5 metri. La titolare dell’esercizio e’ stata anche sanzionata amministrativamente, per un totale di 2.000 euro, per ulteriori violazioni amministrative. La recinzione abusiva e’ stata sequestrata mentre la 42enne e’ stataa piede libero all’Autorita’ Giudiziaria. Cosi’ in una nota il Comando ...