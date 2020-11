Uomini e Donne registrazione 21 novembre 2020: balletto sensuale di Gemma, telefonata a sorpresa per Davide (Di lunedì 23 novembre 2020) La registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Al trono over si sono verificate diverse discussioni, che hanno visto coinvolti Armando, Michele, Roberta, Riccardo ed altri esponenti del parterre. Gemma, invece, ha fatto un balletto per Maurizio. Al trono classico, invece, Davide ha ricevuto una telefonata a sorpresa in studio che l’ha lasciato senza parole. Sophie si è trovata molto bene con alcuni suoi corteggiatori, mentre Gianluca pare abbia trovato finalmente un suo equilibrio. registrazione 21 novembre trono over Partendo dal trono over, nella registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladel 21diè stata molto movimentata. Al trono over si sono verificate diverse discussioni, che hanno visto coinvolti Armando, Michele, Roberta, Riccardo ed altri esponenti del parterre., invece, ha fatto unper Maurizio. Al trono classico, invece,ha ricevuto unain studio che l’ha lasciato senza parole. Sophie si è trovata molto bene con alcuni suoi corteggiatori, mentre Gianluca pare abbia trovato finalmente un suo equilibrio.21trono over Partendo dal trono over, nelladel 21di, ...

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - lacuradeltempo : RT @nadiarizzo1210: 'Signorina, lei vuole ammettere le donne alla magistratura! Ma sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano?'… - VitantonioCons3 : #Se c'è giustizia non c'è violenza .... #Se c'è un governo NAZIONALE non c'è disagio, depressione e problemi… -