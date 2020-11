Torna in servizio a 75 anni, infermiere in pensione si ammala di Covid e muore (Di lunedì 23 novembre 2020) Alfonso Durante, infermiere in pensione, riTorna al lavoro e muore di Covid a 75 anni. Messaggi di cordoglio sui social: “questa scelta l’ha pagata cara, è il vero eroe di questa pandemia”. Lutto nella comunità di Napoli. Si è spento all’età di 75 anni Alfonso Durante, infermiere in pensione Tornato in servizio sulle ambulanze del L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Alfonso Durante,in, rial lavoro edia 75. Messaggi di cordoglio sui social: “questa scelta l’ha pagata cara, è il vero eroe di questa pandemia”. Lutto nella comunità di Napoli. Si è spento all’età di 75Alfonso Durante,into insulle ambulanze del L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

reportrai3 : D'Avanzo e Cerchione, sono nati a Napoli. Qui che ha origine la loro ascesa nel mondo finanziario. La Beta Skye a p… - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Napoli, infermiere in pensione torna in servizio a 75 anni: si ammala e muore di #Covid - IlFattoNisseno : Italia, infermiere in pensione torna in servizio: ucciso dal covid. I colleghi: “Eroe, merita medaglia” - buscaddu : RT @UnioneSarda: #Napoli, infermiere in pensione torna in servizio a 75 anni: si ammala e muore di #Covid - UnioneSarda : #Napoli, infermiere in pensione torna in servizio a 75 anni: si ammala e muore di #Covid -