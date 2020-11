The 355: data di uscita posticipata di un anno per il thriller con Jessica Chastain (Di lunedì 23 novembre 2020) Universal Pictures ha annunciato di aver posticipato la data di uscita di The 355 di ben un anno, facendo uscire il film dal cast stellare nel 2022. The 355, il thriller dal cast stellare tutto al femminile, ha una nuova data di uscita: il 14 gennaio 2022. Universal Pictures ha infatti deciso di posticipare di ben un anno l'arrivo nei cinema del progetto diretto da Simon Kinberg. La sceneggiatura di The 355 è stata scritta da Simon Kinberg e Theresa Rebeck e al centro della trama c'è un gruppo di spie internazionali che uniscono le forze per fermare una minaccia globale. La sinossi anticipa: "Quando un'arma top secret finisce nelle mani di un mercenario, l'agente jolly della CIA Mason 'Mace' Brown (Jessica Chastain) dovrà fare squadra ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Universal Pictures ha annunciato di aver posticipato ladidi The 355 di ben un, facendo uscire il film dal cast stellare nel 2022. The 355, ildal cast stellare tutto al femminile, ha una nuovadi: il 14 gennaio 2022. Universal Pictures ha infatti deciso di posticipare di ben unl'arrivo nei cinema del progetto diretto da Simon Kinberg. La sceneggiatura di The 355 è stata scritta da Simon Kinberg e Theresa Rebeck e al centro della trama c'è un gruppo di spie internazionali che uniscono le forze per fermare una minaccia globale. La sinossi anticipa: "Quando un'arma top secret finisce nelle mani di un mercenario, l'agente jolly della CIA Mason 'Mace' Brown () dovrà fare squadra ...

