Su Metro C sciopero bianco, Authority scrive ad Atac (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Lo sciopero bianco di questa mattina sulla Metro C, e il caos determinato su tutto il quadrante est di Roma, e’ finito sotto il faro della Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che questo pomeriggio ha scritto una lettera ad Atac per avere chiarimenti. E’ quanto apprende l’agenzia Dire. Sulla natura di quanto accaduto stamani non ci sono piu’ dubbi. “Quello che e’ successo questa mattina sulla linea C e’ stato uno sciopero bianco”, hanno confermato fonti dell’Atac all’agenzia Dire, che poi hanno spiegato i motivi della protesta. A quanto pare si sarebbe interrotta da pochi giorni una trattativa per una serie di integrazioni salariali richieste dal personale della linea C ad Atac, sulla base di due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Lodi questa mattina sullaC, e il caos determinato su tutto il quadrante est di Roma, e’ finito sotto il faro della Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che questo pomeriggio ha scritto una lettera adper avere chiarimenti. E’ quanto apprende l’agenzia Dire. Sulla natura di quanto accaduto stamani non ci sono piu’ dubbi. “Quello che e’ successo questa mattina sulla linea C e’ stato uno”, hanno confermato fonti dell’all’agenzia Dire, che poi hanno spiegato i motivi della protesta. A quanto pare si sarebbe interrotta da pochi giorni una trattativa per una serie di integrazioni salariali richieste dal personale della linea C ad, sulla base di due ...

CorriereCitta : Sciopero Roma mercoledì 25 novembre: autobus, metro e tram a rischio - AlessioDiGiamb1 : RT @marioadinolfi: Oggi è saltata la metro C a Roma per insufficienza del personale con caos e assembramenti sulle navette in tutta la citt… - Angelo16963582 : @Roma Chissà chi farà sciopero oggi la metro C è stata chiusa per mancanza di personale.... - Miti_Vigliero : RT @mentelocale: Sciopero sanità, scuole, metro, bus e treni a #Milano - mentelocale : Sciopero sanità, scuole, metro, bus e treni a #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Metro sciopero Roma, Metro A Flaminio riattivata ma Atac conferma sciopero trasporti 25 novembre Corriere dello Sport Manca il personale, la metro C di Roma rimane chiusa. Atac: “Valutiamo sanzioni”. Cgil: “Inevitabile, serve organico più ampio”

I sindacati parlano di un epilogo inevitabile, che prima o poi doveva concretizzarsi a causa della “gestione emergenziale della linea” da parte di Atac. L’azienda di trasporti promette “accertamenti e ...

Stop Metro C, Garante Scioperi chiede informazioni ad Atac

Roma - "Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa, riguardanti la sospensione odierna del servizio della linea metro C, 'causa indisponibilita' di ...

I sindacati parlano di un epilogo inevitabile, che prima o poi doveva concretizzarsi a causa della “gestione emergenziale della linea” da parte di Atac. L’azienda di trasporti promette “accertamenti e ...Roma - "Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa, riguardanti la sospensione odierna del servizio della linea metro C, 'causa indisponibilita' di ...