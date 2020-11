Spostamenti tra Regioni, cenone e coprifuoco: attesa per le regole di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid, si attendono le raccomandazioni e le regole per Natale e Capodanno. Possibili deroghe per quanto riguarda gli Spostamenti tra Regioni, no agli eventi in piazza. Insieme con il dpcm di dicembre si attendono le indicazioni e le raccomandazioni per il Natale, le regole del governo nel tentativo di contenere i contatti e gli Spostamenti durante le feste, senza costringere gli italiani a vivere le festività in solitudine. Tradotto, qualcosa si potrà fare nonostante l’emergenza Covid. Resta da capire cosa, come e con chi. Gli Spostamenti tra le Regioni durante le feste Partiamo dalle basi, e quindi dagli Spostamenti tra le Regioni che caratterizzano l’inizio delle feste: con il dpcm di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid, si attendono le raccomandazioni e lepere Capodanno. Possibili deroghe per quanto riguarda glitra, no agli eventi in piazza. Insieme con il dpcm di dicembre si attendono le indicazioni e le raccomandazioni per il, ledel governo nel tentativo di contenere i contatti e glidurante le feste, senza costringere gli italiani a vivere le festività in solitudine. Tradotto, qualcosa si potrà fare nonostante l’emergenza Covid. Resta da capire cosa, come e con chi. Glitra ledurante le feste Partiamo dalle basi, e quindi daglitra leche caratterizzano l’inizio delle feste: con il dpcm di ...

fattoquotidiano : La pandemia. Il picco forse è stato raggiunto. Miozzo: “Controlli e sanzioni per lo shopping di Natale”. Palazzo Ch… - giornalettismo : C'è questa ipotesi di compromesso: rendere più agevole lo shopping di #Natale, ma limitare al massimo gli spostamen… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Natale2020 Spostamenti tra #Regioni solo se tutte gialle - cristin40483739 : @repubblica Vietare assolutamente gli spostamenti tra regioni - EsuleMazzini : @GioChirilly Soprattutto spostamenti tra comuni vicini e entro regione, almeno per far visita a parenti anziani e p… -