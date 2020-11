Speranza sul vaccino: “Non sarà obbligatorio dall’inizio, punto alla persuasione” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza torna sul tema vaccino anti-coronavirus, che tra qualche mese potrebbe approdare in Italia almeno per le fasce più esposte al rischio. Intervistato a Che tempo che fa il ministro avrebbe affermato: “Penso che l’Italia debba provare a raggiungere l’immunità di gregge con la persuasione senza partire dall’obbligatorietà”. Il ministro L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro della Salute Robertotorna sul temaanti-coronavirus, che tra qualche mese potrebbe approdare in Italia almeno per le fasce più esposte al rischio. Intervistato a Che tempo che fa il ministro avrebbe affermato: “Penso che l’Italia debba provare a raggiungere l’immunità di gregge con la persuasione senza partire dall’obbligatorietà”. Il ministro L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

