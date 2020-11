Sci e Covid | Regioni | «Dobbiamo riaprire altrimenti sarà fallimento ecomico» Le regole per la sicurezza

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sci e, come fare a conciliare pandemìa e business? È necessario «darsi una data comune per l'avvio della stagione bianca, tenuto conto del quadro sanitario che...

SkyTG24 : Covid, regione Lombardia: 'Blocco impianti sci è scelta scriteriata, Governo ci ripensi' - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: una stagione senza sci sarebbe un suicidio #sci - Bettibu7 : Ormai è retorica. O propaganda. #covidiot - zazoomblog : Covid le Regioni alpine al Governo: Riaprire le piste da sci a Natale o sarà crisi. Lappello di Alberto Tomba -… - GHERARDIMAURO1 : Agenzia ANSA: Covid: Zaia, pronti nel caso si aprisse stagione sci - Ultima Ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Covid

Se da una parte l'esecutivo sembra deciso a non far partire la stagione per evitare che i contagi da coronavirus aumentino, dall'altra i governatori sono invece pronti a riavviare gli impianti. "Una ...In arrivo nuove misure in Veneto nelle prossime ore. Ad annunciarle è il governatore Luca Zaia che ha spiegato, come riferisce l’Ansa, che “domani ...