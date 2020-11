Scherma | Andrea Cipressa | “Olimpiadi unico evento certo | per ora Dovremo farci trovare pronti Elisa Di Francisca…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) E’ il CT della Nazionale italiana di fioretto,, l’ospite nel nuovo appuntamento con Fencing2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dellaspiega, ai microfoni della nostra redazione, quanto sia difficile essere allenatore ai tempi del Coronavirus: “Essere CT è sempre difficile, ma mi sento un privilegiato nell’aver fatto della mia passione una professione. In questo periodo ci si deve adattare. Più avanti andiamo, più è difficile. Ora abbiamo bisogno di trovarci, confrontarci e allenarci tra noi. E devo dire che, ultimamente, riusciamo, anche se con difficoltà: tutti ‘tamponati’, tutti con mille attenzioni com’è giusto che sia”. In seconda battuta, il CT evidenzia quanto sia difficile ritornare in pedana ad inizio 2021, e quanto sia ...