Organizzare Italia | torna il Desk day per una scrivania a prova di caos

Roma, 23 nov. (LabItalia) - Domenica 6 dicembre torna il Desk day, la giornata nazionale dedicata all'organizzazione razionale della scrivania, per favorire il flusso di lavoro e il benessere individuale. Si tratta di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia con lo scopo di promuovere una riflessione sull'importanza dell'organizzazione del proprio ambiente di lavoro partendo dalla scrivania, per favorire la creazione di spazi di lavoro comodi e funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane e produrre benessere, motivazione e soddisfazione tra i lavoratori che così sperimentano la sensazione di investire bene le proprie risorse. Il focus della manifestazione di quest'anno, giunta alla sua terza edizione, è sulla scrivania

Oltre 1000 aziende, tra attività agricole e strutture agrituristiche di Cia-Agricoltori Italiani, pronte per la consegna a domicilio in tutta Italia, di materie prime fresche e di qualità, oltre che d ...

Musica Da Bere 2020 – 500 band e artisti iscritti da tutta Italia all’Undicesima Edizione del concorso

Musica da Bere è il concorso musicale dedicato agli artisti emergenti che suonano e cantano la propria musica, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio. Le iscrizioni al concorso si ...

