Mamma uccisa con un cacciavite dal figlio 33enne: ennesima tragedia in famiglia (Di lunedì 23 novembre 2020) Torre del Greco, un’altra tragedia familiare. Il corpo della donna di 56 anni, B. C., è stato ritrovato senza vita in un pozza di sangue. A dare l’allarme, i vicini della vittima. La donna sarebbe stata barbaramente uccisa per mano del figlio, di 33 anni. Tutto nel loro appartamento situato in un viale privato di via Cesare Battiti a Torre del Greco. Il ragazzo è stato arrestato. Non solo calci e pugni, ma anche ferite da cacciavite. Così il figlio di 33 anni si è scagliato violentemente contro la madre togliendole la vita. Dopo l’allarme dato dai vicini di casa della vittima, sul posto sono sopraggiunti non solo i carabinieri, ma anche le squadre della polizia di Stato e gli operatori del 118. Hanno provato a raggiungere il pronto soccorso più vicino, quello del Maresca, ma per la donna nulla da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Torre del Greco, un’altrafamiliare. Il corpo della donna di 56 anni, B. C., è stato ritrovato senza vita in un pozza di sangue. A dare l’allarme, i vicini della vittima. La donna sarebbe stata barbaramenteper mano del, di 33 anni. Tutto nel loro appartamento situato in un viale privato di via Cesare Battiti a Torre del Greco. Il ragazzo è stato arrestato. Non solo calci e pugni, ma anche ferite da. Così ildi 33 anni si è scagliato violentemente contro la madre togliendole la vita. Dopo l’allarme dato dai vicini di casa della vittima, sul posto sono sopraggiunti non solo i carabinieri, ma anche le squadre della polizia di Stato e gli operatori del 118. Hanno provato a raggiungere il pronto soccorso più vicino, quello del Maresca, ma per la donna nulla da ...

Ha ucciso la madre. Un dramma familiare a Torre del Greco. Un giovane affetto da disturbi psichiatrici ha ammazzato la mamma al culmine di una violenta lite. La tragedia in un viale privato a via dei ...

L’omicidio e’ avvenuto nella casa di via dei Remaioli a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli) dove la donna, dopo la separazione dal marito, viveva con il 33enne. Sul posto gli a ...

Ha ucciso la madre. Un dramma familiare a Torre del Greco. Un giovane affetto da disturbi psichiatrici ha ammazzato la mamma al culmine di una violenta lite. La tragedia in un viale privato a via dei ...L’omicidio e’ avvenuto nella casa di via dei Remaioli a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli) dove la donna, dopo la separazione dal marito, viveva con il 33enne. Sul posto gli a ...