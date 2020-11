Jessica Alves litiga con il professor Lorenzetti | “Chiamo i miei avvocati e ti faccio un processo Sei un mostro orrendo”

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 novembre 2020)ieri sera a Live Non è la d’Urso ha fatto un comeback col botto. L’influencer si è presentata in puntata fasciata in un sensuale abito rosso e ill’ha subito attaccata criticando soprattutto i chirurghi che – secondo lui – l’hanno resa “unprivo di equilibrio e armonia”. “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presa per pochi soldi a fare ...