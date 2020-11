Il recupero crediti in parole semplici | cos' è e quando conviene agire

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Probabilmente avrete già sentito parlare del; ma sapete cos'è questa attività? Nonostante sia molto utile per risolvere alcune situazioni critiche, spesso il suo funzionamento è poco conosciuto. Ilsi rende necessario in tutti quei casi nei quali chi deve pagare una somma di denaro non rispetta l'impegno assunto e non paga. Può accadere, ad esempio, che chi acquista un prodotto o un servizio, poi non paghi il prezzo concordato; oppure che il datore di lavoro non versi lo stipendio al proprio dipendente; oppure ancora che chi causa un danno ad altri, poi non paghi il risarcimento in denaro; e così via. In tutte queste situazioni, il soggetto che ha diritto di ricevere la somma di denaro, cioè il creditore, dovrà decidere se intraprendere o meno delle iniziative nei confronti del ...