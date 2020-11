Giroud via? Lampard non ci sente: «Voglio che resti ma…» (Di lunedì 23 novembre 2020) Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes: le sue parole su Olivier Giroud Alla vigilia di Chelsea-Rennes Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su Giroud. «Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra. Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra e Voglio che rimanga. Ho un rapporto forte con lui e Voglio che rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Frankha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes: le sue parole su OlivierAlla vigilia di Chelsea-Rennes Frankha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su. «Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra. Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra eche rimanga. Ho un rapporto forte con lui eche rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere» Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Giroud si sbilancia: 'Via dal Chelsea? Se le cose non cambiano...' - - hakimibarella : @MarcoYera Eriksen va via, al suo posto vedrei bene De Paul o magari uno scambio con qualcuno. Giroud o milik per l… - junews24com : Calciomercato Juve: Giroud via dal Chelsea? Lo aspetta un ex-Juve - - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Chelsea, #Giroud: 'Potrei andar via a gennaio' - sportface2016 : #Chelsea, #Giroud: 'Potrei andar via a gennaio' -

Ultime Notizie dalla rete : Giroud via Giroud si sbilancia: “Via dal Chelsea? Se le cose non cambiano…” ItaSportPress Calciomercato Juve: Giroud via dal Chelsea? Lo aspetta un ex-Juve

Olivier Giroud è vicino a lasciare il Chelsea di Frank Lampard, in ottica calciomercato, il francese potrebbe ritrovare un ex-juve ...

Calciomercato Inter, si teme l’addio di Lukaku: offerta pazzesca dall’estero

Calciomercato Inter, i tifosi ed il tecnico Conte temono l'addio di Romelu Lukaku: ricevuta una grossa offerta da un club estero ...

Olivier Giroud è vicino a lasciare il Chelsea di Frank Lampard, in ottica calciomercato, il francese potrebbe ritrovare un ex-juve ...Calciomercato Inter, i tifosi ed il tecnico Conte temono l'addio di Romelu Lukaku: ricevuta una grossa offerta da un club estero ...