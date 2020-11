Gianni Morandi, la presa in giro del figlio Marco non passa inosservata (Di lunedì 23 novembre 2020) Gianni Morandi ha pubblicato uno scatto molto particolare sul suo profilo Instagram, tra i commenti spunta quello del figlio Marco che ha scatenato i fan del cantante. Negli ultimi anni Gianni Morandi è diventato sempre più social e dopo aver conquistato Facebook è passato a Instagram, dove i suoi post ottengono sempre un grande successo. Proprio su quest’ultimo social ha pubblicato uno scatto molto particolare che ha immediatamente attirato la curiosità del figlio Marco. Il noto attore ha bonariamente preso in giro suo padre che non si è tirato indietro a rispondere per le rime, uno scambio che ha immediatamente conquistato i follower divertiti dal rapporto tra i due. LEGGI ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)ha pubblicato uno scatto molto particolare sul suo profilo Instagram, tra i commenti spunta quello delche ha scatenato i fan del cantante. Negli ultimi anniè diventato sempre più social e dopo aver conquistato Facebook èto a Instagram, dove i suoi post ottengono sempre un grande successo. Proprio su quest’ultimo social ha pubblicato uno scatto molto particolare che ha immediatamente attirato la curiosità del. Il noto attore ha bonariamente preso insuo padre che non si è tirato indietro a rispondere per le rime, uno scambio che ha immediatamente conquistato i follower divertiti dal rapporto tra i due. LEGGI ...

chetempochefa : 'Con Gianni Morandi ci siamo conosciuti al Delle Vittorie, in una sala prove. Io me lo mangiavo con gli occhi, era… - 0nlyangvel : voglio sposare un uomo come Gianni Morandi - MadreRadio : Gianni Morandi - Solo insieme saremo felici (Videoclip) - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Lucio Dalla & Gianni Morandi - Vita -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Con Gianni Morandi ci siamo conosciuti al Delle Vittorie, in una sala prove. Io me lo mangiavo con gli occhi, era il mi… -