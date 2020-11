Gara Moto2 GP Portogallo 2020, Bastianini campione del mondo (Di lunedì 23 novembre 2020) La Moto2 scende in pista nel GP di Portogallo, ultima tappa di questo Mondiale 2020. L’autodromo internazionale di Algarve, nei pressi di Portimao, incoronerà il nuovo campione della Moto2. La sfida a quattro, decisiva per il titolo iridato 2020, è pronta a partire. Enea Bastianini comanda la classifica con 194 punti, subito seguito da Sam Lowes (a -14), Luca Marini (a -18) e Marco Bezzecchi (a -23). A partire dalla pole position è però Remy Gardner che segna il miglior tempo davanti a Marini e Di Giannantonio. Quarta e quinta casella invece per Bastianini e Lowes, che, come nel GP di Valencia, correrà la Gara limitato dall’infortunio alla mano. I piloti sono in griglia, la bagarre è pronta a regalare spettacolo ed emozioni…inizia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Lascende in pista nel GP di, ultima tappa di questo Mondiale. L’autodromo internazionale di Algarve, nei pressi di Portimao, incoronerà il nuovodella. La sfida a quattro, decisiva per il titolo iridato, è pronta a partire. Eneacomanda la classifica con 194 punti, subito seguito da Sam Lowes (a -14), Luca Marini (a -18) e Marco Bezzecchi (a -23). A partire dalla pole position è però Remy Gardner che segna il miglior tempo davanti a Marini e Di Giannantonio. Quarta e quinta casella invece pere Lowes, che, come nel GP di Valencia, correrà lalimitato dall’infortunio alla mano. I piloti sono in griglia, la bagarre è pronta a regalare spettacolo ed emozioni…inizia ...

AlessioPiana130 : Le Entry List #MotoGP #Moto2 #Moto3 divulgate in data odierna sono PROVVISORIE I team devono fare un nome all'IRTA,… - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo: i video highlights dell'ultima gara a Portimao: La stagione 2020 si è chiusa a Portimao con… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? UN'ALTRA GARA TIRATISSIMA ?? #Gardner conquista la sua prima vittoria e a Marini e Lowes non basta il podio per supera… - infoitsport : Moto2, GP Portogallo: Gardner trionfa in gara, Bastianini Campione del Mondo - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? UN'ALTRA GARA TIRATISSIMA ?? #Gardner conquista la sua prima vittoria e a Marini e Lowes non basta il podio per supera… -