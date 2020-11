F1, Barrichello su Lewis Hamilton: “Per me è più forte di Schumacher” (Di lunedì 23 novembre 2020) Rubens Barrichello, ex campione brasiliano di Formula 1, in una diretta Instagram paragona il neo-campione di F1 Lewis Hamilton con il kaiser Michael Schumacher, evidenziando i meriti dell’inglese: “Ho gareggiato con entrambi, anche se per quanto riguarda Lewis ho potuto solo assistere all’inizio della sua carriera. E penso che Hamilton sia migliore di Schumacher”. Una sentenza molto decisa, e rischiosa se vogliamo, da parte di Barrichello, viste le frequenti opinioni popolari su Hamilton che riconoscono molti meriti al motore della Mercedes e meno alle qualità del ragazzo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Rubens, ex campione brasiliano di Formula 1, in una diretta Instagram paragona il neo-campione di F1con il kaiser Michael Schumacher, evidenziando i meriti dell’inglese: “Ho gareggiato con entrambi, anche se per quanto riguardaho potuto solo assistere all’inizio della sua carriera. E penso chesia migliore di. Una sentenza molto decisa, e rischiosa se vogliamo, da parte di, viste le frequenti opinioni popolari suche riconoscono molti meriti al motore della Mercedes e meno alle qualità del ragazzo. SportFace.

