Cyberpunk 2077, sviluppatore supera 175 ore ma non finisce il gioco (Di lunedì 23 novembre 2020) Cyberpunk 2077 uno degli sviluppatori che sono all'interno di CD Project Red ha superato le 175 ore senza finire ancora il gioco. Cyberpunk 2077 è contemporaneamente molto vicino e molto lontano. Il gioco, infatti, dovrebbe arrivare tra poco, ma purtroppo il suo recente passato ci ha insegnato ad essere quanto più cinici e freddi possibili. L'articolo proviene da Inews.it.

