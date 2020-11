Crash Bandicoot 4 registra vendite digitali peggiori di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nel primo mese (Di lunedì 23 novembre 2020) A differenza di Watch Dogs: Legion che ha battuto i record della serie con le sue vendite digitali a ottobre, Crash Bandicoot 4: It's About Time di Activision ha registrato un successo inferiore. Secondo SuperData Research, il platform 3D ha venduto 402.000 unità digitali. Sebbene Crash Bandicoot N. Sane Trilogy abbia venduto 520.000 unità digitali nel suo primo mese, ci è riuscito nonostante sia stato in vendita per un giorno. Anche Crash Team Racing Nitro Fueled ha ottenuto risultati migliori, vendendo 552.000 unità digitali nel giugno 2019. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) A differenza di Watch Dogs: Legion che ha battuto i record della serie con le suea ottobre,4: It's About Time di Activision hato un successo inferiore. Secondo SuperData Research, il platform 3D ha venduto 402.000 unità. SebbeneN.abbia venduto 520.000 unitànel suo, ci è riuscito nonostante sia stato in vendita per un giorno. AncheTeam Racing Nitro Fueled ha ottenuto risultati migliori, vendendo 552.000 unitànel giugno 2019. ...

