Conte? Che figura di m*** Giletti intercetta per strada la moglie di Gaudio Premier umiliato | Video

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tutti ridono di Giuseppe. Anche Massimo, che a Non è l'Arena su La7 manda in onda l'intervista da ridere alla (finta)di Eugenio, l'ex rettore della Sapienza di Roma che ha rifiutato il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria, mettendo in grave imbarazzo tutto il governo tutt'ora alla ricerca di un nuovo candidato. "Motivi personali", ha spiegato. Laha rifiutato di trasferirsi a Catanzaro. "Ma che le ha fatto di male Catanzaro?", chiede l'inviato dialla signora, interpretata dall'attrice Rosanna Sferrazza. "Sono di Cosenza - spiega lei, con marcatissimo accento -, a Catanzaro ucci vaiu". Pedinata per, sfugge al pressing. "Ma che...

borghi_claudio : Italia un modello menomale che c'è conte, Boris Johnson un criminale, gli svedesi dei pazzi senza lockdown. Sarà.… - borghi_claudio : Italia un modello meno male che abbiamo conte e arcuri... Trump pazzo omicida negazionista, Bolsonaro stragista il… - fleinaudi : VACCINI Il Presidente e il Vice Presidente della @fleinaudi hanno indirizzato questa lettera aperta a #Conte. Il p… - NicolaRaffaeta : RT @MarcoRizzoPC: Il Premier Conte ha assunto l’intera responsabilità di quello che è successo in #Calabria. Lo fa per salvare i suoi minis… - biluffo : Crolla un ponte a #Crotone . Conte: 'sostegno ai cittadini' È il ponte che bisogna sostenere cazzo ... ILLL POOONNNTEEEE -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Che

ilGiornale.it

Tutti ridono di Giuseppe Conte. Anche Massimo Giletti, che a Non è l'Arena su La7 manda in onda l'intervista da ridere alla (finta) moglie di Eugenio Gaudio, l'ex rettore della Sapienza di Roma che ha ...MILANO Un'Inter pazza che non piace ad Antonio Conte, più arrabbiato per il primo tempo che felice per l'ennesima rimonta incredibile nella storia del club di via Liberazione. Il Torino è ...