Chi è Tommaso Zorzi | l’influencer indiscusso del Gf Vip

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020)– Photo Credits: Mediaset PlayScoperto a Riccanza, programma di MTV,è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del Gf Vip. Il reality è il terzo programma al quale partecipa, avendo fatto anche Pechino Express in coppia con Paola Caruso (abbandonato in seguito alla gravidanza della showgirl). Una scoperta, con la sua esuberanza e il suo essere schietto senza mezzi termini. Ma chi è? Il giovane influencer nasce a Milano il 2 Aprile 1995, da una famiglia molto abbiente che possiede agenzie di pubblicità. Ha una sorella, Gaia, che vive in Olanda, molto attiva nel supportarlo nella sua nuova impresa. I genitori, Lorenzo e Armanda, si sono separati molti anni fa, anche se la madre non fa mai mancare il suo supporto al figlio, come ...