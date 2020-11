Case abusive a Quarto, famiglie lasciate in strada nonostante la pandemia (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – “Avevano chiesto aiuto ma niente, stanno buttando tutto giù tutto” così alcuni vicini delle famiglie sgomberate di via Beccali a Quarto assistono attoniti alla demolizione delle abitazioni abusive. Un silenzio surreale coperto solo dal rumore delle ruspe che oggi, nonostante l’emergenza sanitaria, sono a lavoro per abbattere l’immobile abusivo. Mentre le vie d’accesso alle abitazioni sono letteralmente blindate dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa e la polizia municipale per il pericolo di proteste e malumori. Con il grido unisono che si alza tra la cittadinanza: “Vergognatevi!“. Una parte della cittadina a nord di Napoli resa inaccessibile per favorire il lavoro delle ruspe che lasceranno in strada 4 famiglie in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Avevano chiesto aiuto ma niente, stanno buttando tutto giù tutto” così alcuni vicini dellesgomberate di via Beccali aassistono attoniti alla demolizione delle abitazioni. Un silenzio surreale coperto solo dal rumore delle ruspe che oggi,l’emergenza sanitaria, sono a lavoro per abbattere l’immobile abusivo. Mentre le vie d’accesso alle abitazioni sono letteralmente blindate dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa e la polizia municipale per il pericolo di proteste e malumori. Con il grido unisono che si alza tra la cittadinanza: “Vergognatevi!“. Una parte della cittadina a nord di Napoli resa inaccessibile per favorire il lavoro delle ruspe che lasceranno inin ...

