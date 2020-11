Bodo/Glimt campione di Norvegia: è il primo titolo in 104 anni di storia (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la vittoria per 2-1 sullo Stromsgodset, il Bodo/Glimt si è laureato campione di Norvegia per la prima volta nella sua storia: l’ex formazione di Jens Petter Hauge, che ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A col Milan, ha un vantaggio di ben 18 punti sul Molde a 5 giornate dalla fine del torneo. In 104 anni di attività, il club superato dai rossoneri nei preliminari di Europa League aveva ottenuto solo una Coppa di Norvegia. Foto: Twitter ufficiale Bodo/Glimt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la vittoria per 2-1 sullo Stromsgodset, ilsi è laureatodiper la prima volta nella sua: l’ex formazione di Jens Petter Hauge, che ieri ha segnato il suogol in Serie A col Milan, ha un vantaggio di ben 18 punti sul Molde a 5 giornate dalla fine del torneo. In 104di attività, il club superato dai rossoneri nei preliminari di Europa League aveva ottenuto solo una Coppa di. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

silviodifede : I nuovi campioni di Norvegia, il Bodo/Glimt, hanno delle usanze particolari. I tifosi spesso a bordocampo piazzano… - RealMarco94 : Alla fine il Bodo/Glimt ha vinto per la prima volta il campionato Norvegese e la prossima stagione disputerà i prel… - DDRdrogatodiro1 : Bodo/Glimt campione di Norvegia: è il primo titolo in 104 anni di storia Che sia un anno atipico pe tutti.. Trucch… - MarcoR222 : RT @cmdotcom: La notte magica di #Hauge: primo gol in #SerieA con il #Milan e il Bodo/Glimt è campione di Norvegia - EM1998_ : RT @cmdotcom: La notte magica di #Hauge: primo gol in #SerieA con il #Milan e il Bodo/Glimt è campione di Norvegia -

Ultime Notizie dalla rete : Bodo Glimt Norvegia, Bodo/Glimt campione per la prima volta in 104 anni: +18 sul Molde a 5 turni dalla fine TUTTO mercato WEB Hauge, dopo 63 anni torna il gol made in Norvegia

Gioia importante anche per Jens-Petter Hauge: il giovane attaccante ha portato un po' di Norvegia nella massima serie italiana.

Napoli-Milan 1-3: trionfo rossonero

Clicca qui per leggere la cronaca di Napoli-Milan 1-3. Rossoneri che si impongono grazie alla due reti di Ibra e al gol di Hauge.

Gioia importante anche per Jens-Petter Hauge: il giovane attaccante ha portato un po' di Norvegia nella massima serie italiana.Clicca qui per leggere la cronaca di Napoli-Milan 1-3. Rossoneri che si impongono grazie alla due reti di Ibra e al gol di Hauge.