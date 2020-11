Zaia: 'Non si può escludere né una terza né una quarta ondata Covid' (Di domenica 22 novembre 2020) Non è ottimista ma nemmeno pessimista. Ma dice cose ragionevoli sulla pandemia: "Nessuno può escludere che possa arrivare anche la terza ondata e forse la quarta, l'importante è essere preparati. Con ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Non è ottimista ma nemmeno pessimista. Ma dice cose ragionevoli sulla pandemia: "Nessuno puòche possa arrivare anche lae forse la, l'importante è essere preparati. Con ...

fattoquotidiano : GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio,… - welikeduel : I numeri di Di Maio e Zaia spiegati da Chiara Valerio a #propagandalive @chiara_valerio - welikeduel : La matematica non è un'opinione. I conti di Zaia a #propagandalive - DanieleM5S : RT @fattoquotidiano: GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio, de… - TheRenry : RT @fattoquotidiano: GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio, de… -