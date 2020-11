Sci alpino oggi | Slalom Levi 2 | orari | tv | pettorali di partenza | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) Dopo la prima prova disputata ieri, tornano subito in pista le atlete del Circo Bianco al femminile, pronte per la seconda gara sulle nevi diin Finlandia. Come accaduto ieri, anchesarà loa prendere la scena sulla pista denominataBlack, per il terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Vedremo se ci sarà la replica immediata di Petra Vlhova, impeccabile in entrambe le manche, oppure arriverà la risposta immediata di Mikaela Shiffrin che, nonostante una condizione ancora in divenire, ha dimostrato di essere già a ridosso della slovacca. Messa in archivio questa tappa la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021 si trasferirà a Lech, in Austria, per il parallelo di giovedì 26 novembre. IN TV – Lo...