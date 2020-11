Pezzella: “Dopo il gol abbiamo abbassato la testa e non deve succedere” (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Il ritorno di German Pezzella non è bastato alla Fiorentina per ripartire dopo il periodo complicato. Il difensore argentino, smaltito l’infortunio, ha preso posto al centro della difesa viola, bucata da Improta a inizio secondo tempo. Il capitano dei toscani ha analizzato la sconfitta del Franchi nel post partita. Momento – Non si è rotto qualcosa, forse nei momenti difficili, come quello del gol, sembra che abbassiamo la testa. Sembra che certi episodi pesano troppo e non deve essere così perché il calcio è fatto proprio di episodi. Quello che penso lo dico nello spogliatoio con i miei compagni. In campo dobbiamo fare un passo in avanti e fare meglio perché abbiamo bisogno dei tre punti. Preoccupazione – E’ normale averne perché dobbiamo uscire da questo momento. L’unico modo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Il ritorno di Germannon è bastato alla Fiorentina per ripartire dopo il periodo complicato. Il difensore argentino, smaltito l’infortunio, ha preso posto al centro della difesa viola, bucata da Improta a inizio secondo tempo. Il capitano dei toscani ha analizzato la sconfitta del Franchi nel post partita. Momento – Non si è rotto qualcosa, forse nei momenti difficili, come quello del gol, sembra che abbassiamo la. Sembra che certi episodi pesano troppo e nonessere così perché il calcio è fatto proprio di episodi. Quello che penso lo dico nello spogliatoio con i miei compagni. In campo dobbiamo fare un passo in avanti e fare meglio perchébisogno dei tre punti. Preoccupazione – E’ normale averne perché dobbiamo uscire da questo momento. L’unico modo ...

