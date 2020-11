L'ospedale di provincia dove i medici devono sdoppiarsi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Sono sei letti: un uomo è a pancia in giù, gli altri hanno il viso rivolto al soffitto, senza sguardo. Il fischio dei respiri avverte che c'è ancora tanta vita qui, straziata, ma vita. “La donna di 39 anni si sta riprendendo molto bene. Non ha altre patologie e le hanno tolto il tubo. Il resto dei pazienti, età media sui 60 anni, è in uno stato di sospensione. La loro situazione può evolvere in bene o in male”. Di loro sa tutto, tranne come andrà a finire, Francesco Cipriani, il capo infermiere della Rianimazione dove c'è la piccola terapia intensiva dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio, a cui spetta un compito esorbitante: prendersi cura della Milano popolosa che si 'allunga' fuori dalla città, nella provincia trafitta in modo cruento dal secondo ‘giro' del virus. "Il momento devastante è quando li intubiamo" ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Sono sei letti: un uomo è a pancia in giù, gli altri hanno il viso rivolto al soffitto, senza sguardo. Il fischio dei respiri avverte che c'è ancora tanta vita qui, straziata, ma vita. “La donna di 39 anni si sta riprendendo molto bene. Non ha altre patologie e le hanno tolto il tubo. Il resto dei pazienti, età media sui 60 anni, è in uno stato di sospensione. La loro situazione può evolvere in bene o in male”. Di loro sa tutto, tranne come andrà a finire, Francesco Cipriani, il capo infermiere della Rianimazionec'è la piccola terapia intensiva dell'di Cernusco sul Naviglio, a cui spetta un compito esorbitante: prendersi cura della Milano popolosa che si 'allunga' fuori dalla città, nellatrafitta in modo cruento dal secondo ‘giro' del virus. "Il momento devastante è quando li intubiamo" ...

Ieri ATS Brianza ha comunicato che a Monza i nuovi positivi da Covid 19 sono stati 91 in più rispetto a venerdì. In Provincia di Monza sono stati invece 760 in più. Sono al momento 430 i pazienti rico ...

Nella BAT che i medici chiedevano diventasse zona rossa, una mamma di 41 anni è morta di Covid dopo aver atteso 11 ore al pronto soccorso. Non ci sono posti per i ricoveri all'ospedale ...

