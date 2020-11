Giannelli | “Scuole chiuse sono sconfitta”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 22 novembre 2020)più di 3 milioni gli studenti a casa. A La Repubblica Antonello, presidente dell’associazione nazionale presidi, ha dichiarato: “Le scuoleuna sconfitta per il Paese. Con la didattica a distanza si potrà andare avanti per un po’, specie con i ragazzi più grandi. Ma non è pensabile di finire l’anno scolastico così, sarebbe un prezzo altissimo”. “Forse si arriverà a dopo le vacanze di Natale. Non vorrei essere frainteso: tutti noi vogliamo la scuola in presenza, ma questo deve avvenire senza pregiudicare la salute. Per questo dico che intanto bisogna darsi da fare, altrimenti non ci saranno le condizioni per la riapertura o finiremo per aprire e tornare subito dopo a chiusure localizzate” ha aggiunto. “Partiamo da quella che compete al ministero all’Istruzione: vanno garantiti i ...