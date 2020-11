Egitto: Zaki resta in carcere altri 45 giorni (Di domenica 22 novembre 2020) Patrick Zaki resta in carcere: altri 45 giorni di detenzione preventiva. La rabbia di Amnesty: “Accanimento giudiziario” Patrick Zaki , lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto da febbraio, dovrà restare in carcere altri 45 giorni. Si tratta di “un accanimento giudiziario che necessita di un’azione diplomatica forte da parte delle autorità italiane”, si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 22 novembre 2020) Patrickin45di detenzione preventiva. La rabbia di Amnesty: “Accanimento giudiziario” Patrick, lo studente dell’Università di Bologna, detenuto inda febbraio, dovràre in45. Si tratta di “un accanimento giudiziario che necessita di un’azione diplomatica forte da parte delle autorità italiane”, si… L'articolo Corriere Nazionale.

