Autostrade, arriva Laghi: l'ex commissario di Ilva e Alitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui al timone della holding Edizioni potrebbe approdare Enrico Laghi, ex commissario di Ilva e di Alitalia. Sarebbe questa l'opzione che starebbe valutando la famiglia Benetton per sostituire Gianni Mion, confermato presidente la scorsa estate in attesa di trovare un nuovo ad. I Benetton avrebbero già sondato la disponibilità dello stesso Laghi per affrontare e trovare una soluzione allo spinoso dossier di Aspi. Intanto, il nuovo Piano economico finanziario c'è ed è stato inviato al governo accettando tutti gli atti chiesti dall'esecutivo. Edizione srl comunica in una nota che, "di comune intesa", Gianni Mion cesserà dalle cariche di amministratore e presidente della società entro il corrente mese. Contemporaneamente il prof. Enrico Laghi ...

